9 صور.. محافظ القاهرة يفاجئ مخبزًا للعيش المدعم بالسيدة زينب - بيان بالتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فاجأ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مخبزًا للخبز المدعم بمنطقة الخضيري بجوار مسجد بن طولون بالسيدة زينب للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، والتزام المخبز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

كما التقى محافظ القاهرة، بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم حول جودة الخبز ومدى توافره، وانتظام صرفه على البطاقات التموينية.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المدعمة، والسياحية والإفرنجية لمتابعة الالتزام بالأسعار والمواصفات.

رافق المحافظ في جولته ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب، وعدد من قيادات المحافظة.