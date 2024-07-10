فيل يقتل سائحًا إسبانيًا دهسًا في جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن رجلا من إسبانيا، توفي دهسا أثناء تصويره للأفيال، في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا.

وكان الرجل، الذي تجاهل توسلات زملائه المسافرين، قد خرج من سيارته، في متنزه "بيلانسبيرج" الوطني، يوم الأحد الماضي، ليقترب من مجموعة من الفيلة البالغة وصغارها، عندما وقع الحادث.

وتم نقل السائح إلى مستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابات تعرض لها. وأكد موظفو المحمية الهجوم المميت .

وقال مسؤول بالمتنزه لصحيفة سيتيزن "يجب أن يدرك زوار المتنزه أن تلك حيوانات برية. لا يمكنك ببساطة الخروج من سيارتك والاقتراب من حيوان".

وعادة ما تحدث مثل هذه المواقف، عندما تعتقد الفيلة أو الحيوانات البرية الأخرى أن صغارها في خطر.