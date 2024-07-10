وزير الاستثمار: تعظيم الاستثمار المحلي وحل مشكلات الضرائب وإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن دورنا يعمل على إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الخطيب أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية العملَ على تعظيم الاستثمار المحلي؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مع حل مشكلات الضرائب بالنسبة إلى المستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة المقبلة، وخلق مساحة للقطاع الخاص.

ولفت وزير الاستثمار إلى التعاون التام بين جميع الوزارات؛ لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.