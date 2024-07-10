نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. أعداد الراسبين في امتحانات الدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

وبحسب بيان للوزارة، فإن إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني بلغ حوالي ۱۹۷۸۱۷.

ووفقا للوزارة، فإن إجمالي الراسبين بلغ ٣٤٧٩٠ طالبا وطالبة، منهم ۳۱۱٣٤ طالبا وطالبة باق للإعادة وعدد ٣٦٥٦ طالبا وطالبة غياب كلي ومحروم.

ووجه الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية والعام الدراسي مع الالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

وأكد الوزير، أن التعليم الفنى نجح بما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى بمعدل ۱۲ ساعة يوميًا، و٦ قنوات للتعليم الفنى على قناة (YouTube) لشرح المقررات والمراجعات.

وتابع أنه تم إنشاء وتفعيل منتديات التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية.