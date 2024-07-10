شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: وفاء الحكومة بوعدها فى أزمة الكهرباء خطوة لنجاحها فى الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تستجيب لهموم الشارع المصري، خاصة بعد أن أوفت بتصريحاتها التي قد أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون نواة لجسور ثقة سيتم خلقها بين الشارع المصري والحكومة.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المواطن يعلق أحلام وآمال عريضة على الحكومة الجديدة، التي جاءت في وقت صعب للغاية، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وانقطاعات الكهرباء المتكررة، لافتًا إلى أننا أمام حكومة قادرة على مراجعة أخطائها والاعتذار عن ما يصدر منها ويتسبب في أزمة بالشارع المصري، مؤكدا أن الوفاء بالوعود هو الذى سيحدد نجاح هذه الحكومة، بجانب تفاعلها مع المواطن البسيط والسماع لشكواه.

وأكد النائب علاء عابد، أن قرار وقف تخفيف الأحمال، بداية لمد جسور ثقة بين المواطن والحكومة، التي يجب أن تضع المواطن ضمن أولوياتها وفي المقام الأول من أجل تحسين الخدمات المقدمة له.