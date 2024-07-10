الصحفيين تكرم سفيرة البحرين المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية

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كرم خالد البلشي نقيب الصحفيين وحسين الزناتى وكيل النقابه رئيس لجنـة الشئــون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين ، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في نهايه الندوة و اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم بالنقابه.

و سلم النقيب درع النقابه كجائزه تقديره لسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل،تقدير لجودها في العمل كسفيرة البحرين بالقاهرة ولعملها المثمر في تقويه العلاقات المصرية البحرينيه.



و قالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، انها فخورة بهذا التكريم من نقابه الصحفيين حيث أنها تفخر انها عملت في المجال الإعلامى لأكثر من 25 عام، و انها تطمع الي تعاون مثمر مستمر في كافه المجالات.





نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين (3)



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين

جانب من التكريم



الحضور



حسين الزناتى



تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقيب الصحفيين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقيب الصحفيين وسفيرة البحرين



سفيرة البحرين فوزية بنت عبد الله



نقيب الصحفيين



تكريم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين



تكريم سفيرة البحرين



الحضور



سفيرة البحرين



تكريم سفيرة البحرين



تكريم سفيرة البحرين



نقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين