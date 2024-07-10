شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين: العلاقات المصرية البحرينية فى أوج قوتها ونطمح لمزيد من التعاون المثمر والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال الندوة التي نظمتها لجنـة الشئــون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين ، إن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر في أوج قوتها وأنها ستعمل في الفترة المقبله على زياده هذا التعاون في كافة المجالات.

وقالت السفيرة إنها نجحت في دخول البرلمان البحريني بعد 3 محاولات وبعدها وصلت لرئاسه المجلس لتصبح أول أمرأة بحرينيه ترأس المجلس، مشيرة إلي أنها تهدف في عملها الأن سفيرة البحرين في مصر إلى إظهار و زياده التعاون المثمر بين البحرين و مصر.



وأكملت أنها قبل دخول البرلمان البحريني كانت عضوا بعدد من الجمعيات منها جمعيه سيدات الأعمال، ومطلعة جيده على الملف الاقتصادي وأنها الآن بصدد زياده التعاون بين تلك الجمعيات في مصر و البحرين، حيث يوجد أفكار كثيرة و معارض كثيرة تقام بين البلدين، لأن الملف الاقتصادي الآن هو الأهم عالميا حيث يتيح بتطويره تطوير باقي الملفات.



و استطردت السفيرة أن المجال الصحفى والإعلامى يعد الأهم حيث يظهر و يبين الجهود المستمره للدولة في رعايه الشعب.

وفيما يتعلق بعمل المرأة و حقوقها في مصر أكدت السفيرة أن مصر وصلت بها المرأة منصب وزير و سفيرة من مدة طويلة وفي مصر تتمتع المرأة بكافه الحقوق.

