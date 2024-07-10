شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين: العلاقات المصرية البحرينية فى أوج قوتها ونطمح لمزيد من التعاون المثمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 10 يوليو 2024 03:45 م
قالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال الندوة التي نظمتها لجنـة الشئــون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين ، إن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر في أوج قوتها وأنها ستعمل في الفترة المقبله على زياده هذا التعاون في كافة المجالات.
وقالت السفيرة إنها نجحت في دخول البرلمان البحريني بعد 3 محاولات وبعدها وصلت لرئاسه المجلس لتصبح أول أمرأة بحرينيه ترأس المجلس، مشيرة إلي أنها تهدف في عملها الأن سفيرة البحرين في مصر إلى إظهار و زياده التعاون المثمر بين البحرين و مصر.
وأكملت أنها قبل دخول البرلمان البحريني كانت عضوا بعدد من الجمعيات منها جمعيه سيدات الأعمال، ومطلعة جيده على الملف الاقتصادي وأنها الآن بصدد زياده التعاون بين تلك الجمعيات في مصر و البحرين، حيث يوجد أفكار كثيرة و معارض كثيرة تقام بين البلدين، لأن الملف الاقتصادي الآن هو الأهم عالميا حيث يتيح بتطويره تطوير باقي الملفات.
و استطردت السفيرة أن المجال الصحفى والإعلامى يعد الأهم حيث يظهر و يبين الجهود المستمره للدولة في رعايه الشعب.
وفيما يتعلق بعمل المرأة و حقوقها في مصر أكدت السفيرة أن مصر وصلت بها المرأة منصب وزير و سفيرة من مدة طويلة وفي مصر تتمتع المرأة بكافه الحقوق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز