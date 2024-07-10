شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الثقافة والأوقاف والعدل يشاركون فى اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، الاجتماع الثاني للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعدي الدين، وكيل أول المجلس.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.