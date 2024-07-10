شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الزناتى: نقابة الصحفيين والشركة المتحدة يساهمان فى بناء وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، إن العلاقة بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تساهم في بناء وعي المواطن.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة الصحفيين مؤسستان كبيرتان وطنيتان تقومان على بناء الوعي لدى الشعب المصري وبناء الإنسان المصري، فالصحافة والإعلام هما قطبا تقديم رسالة توعوية ورسالة تؤدي إلى مزيد من قيم الانتماء إلى هذا الوطن.

وتابع أن ما تقوم به الشركة المتحدة ونقابة الصحفيين لخدمة الإعلام والصحافة المصرية هو دور مهم جدا في مرحلة حرجة جدا من تاريخ هذا الوطن الذي يواجه الكثير من المخاطر.

واستطرد: "لا يوجد تنافس بل تعاون، ولا يوجد ما يمكن أن يعيق للمؤسستين الكبار دورهما في هذا المجتمع بل نحن في أشد الاحتياج إلى هذا ونتمنى أن نرى الفترة المقبلة المزيد من التعاون والبناء من أجل العملية الإعلامية والصحفية من أجل كل إعلاميي وصحفيي مصر، وهي رسالة موجهة لشعبنا العظيم الذي يتحمل الكثير في سبيل الوطن والحفاظ عليه، فكل يقوم بدوره والمصلحة النهائية لصالح بلدنا العظيم".