شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحكومة لديها رؤية شاملة وعازمة على تلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لديها رؤية واضحة وشاملة لكافة الملفات التي تعني المواطن والدولة، وتسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التي تواجه المجتمع ويشكو منها المواطنين في جميع الملفات المختلفة.

وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على اختيار أعضاء الحكومة الجديدة بناءً على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، فكانت الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة هي أهم معايير اختيار الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل يحمل رؤية مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين الثمار الأولى التي حصدها المواطن من الحكومة الجديدة، كان بداية وقف عملية تخفيف الأحمال مؤقتا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة العمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء وإنهاء تخفيف الأحمال للحد من الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين.

وذكر الرشيدي، أن الحكومة الجديدة عازمة على تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على تعزيز جهودها في سبيل نجاح مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ملفات الصحة والتعليم وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة والعمل على التعاون والاتحاد لمواجهتها والانتصار عليها، مثمناً برنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وتضمن حل مجموعة من المشكلات من بينها أزمة النقد الأجنبي، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتعزيز مفهوم التحول الرقمي وحل مشكلة الطاقة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشاملة لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.