"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا ميناء أسدود المحتل بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أمس الثلاثاء 9-7-2024 بواسطة الطيران المسيّر ميناء أسدود المحتل".

يُذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عدة عمليات ضد مواقع إسرائيلية عدّة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.