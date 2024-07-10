"النشرة": الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت أكثر من مرة في مختلف المناطق اللبنانية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "اصوات دوي الانفجارات التي سمعت في اجواء الجنوب واقليم الخروب والساحل ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت بأكثر من مرة"، لافتا الى "تحطم عدد من زجاج المحال التجارية والمنازل في اكثر من بلدة في الجنوب".

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