قاووق: جبهة المساندة في لبنان أثبتت تأثيرها على مسار الحرب

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "جبهة المساندة في لبنان أثبتت تأثيرها على مسار الحرب، ونجحت في استنزاف العدو وإخضاعه وجره إلى التفاوض، وضغطت عليه في ميدان المواجهة وفي ميدان التفاوض".

واشار خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه حزب الله في بلدة قانا الجنوبية، إلى أن "العدو الإسرائيلي يهدد وهو متعب ومرتعب من كابوس المواجهة مع حزب الله، والمقاومة من موقع الاقتدار، لم تتفاجأ بهذه التهديدات، وليست جديدة عليها، ولكنها تتعاطى معها بجدية، ولذلك استعدت وأعدت العدة بشرياً وتسليحاً كمّاً ونوعاً للدفاع والهجوم، وهي جاهزة في أية مواجهة تُفرض عليها، لتصنع نكبة كبرى وتاريخية واستراتيجية للعدو الإسرائيلي".

ورأى قاووق أن "حزب الله أثبت قدرته على تدمير القبة الحديدة التي لا تحمي نفسها وبحاجة لمن يحميها، وباتت إسرائيل تطلب الحماية من أميركا، وهذا إنما هو إنجاز تاريخي واستراتيجي للمقاومة، لأنها جعلت العدو بلا مظلة وبلا أمن وبلا ثقة بجيشه".

وشدد على أن "مسيرات المقاومة الانقضاضية كسرت شوكة العدو الإسرائيلي، وباتت عنوان انكسار التفوّق الإسرائيلي، لافتاً إلى أن عدداً من هذه المسيرات انقض بالأمس على أهم وأعلى مرصد استراتيجي وأكثره تحصيناً على امتداد الكيان، وكان هذا المرصد هدفاً سهلاً لتلك لمسيرات، وشاهد العالم أن إسرائيل عاجزة عن حماية أهم مراصدها، فكيف تحمي ما هو أقل حماية".