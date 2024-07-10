البيسري عرض الأوضاع مع سفير اليابان والصمد

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وبحث معه في المستجدات والأوضاع العامة. كما التقى اللواء البيسري سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي وتناول اللقاء الوضع في المنطقة.

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