حاصباني: لا ضمانات بنجاح خطوة المعارضة لكنها تسعى إلى تحريك الملف الرئاسي جدياً

اشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" غسان حاصباني، الى ان "لا ضمانات بنجاح خطوة المعارضة لكنها تسعى إلى تحريك الملف الرئاسي جدياً، وهناك كتل تلقفتها للبناء عليها والبعض اعتبر أنها ستبوء بالفشل".
ولفت في حديث لقناة "الجديد"، الى ان "نحن كمعارضة اتخذنا خطوات لم نعطل من خلالها النصاب، وانفتحنا على جلسات التشاور والفريق الاخر لازال على موقفه ومرشحه دون التحرك أي خطوة".
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