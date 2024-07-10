بوشكيان عرض مع سفير اليابان علاقات التعاون بين البلدين

عرض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي، في العلاقات بين لبنان واليابان على مستويات التعاون الاقتصادي والتبادلي.

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