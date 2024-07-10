قائد الجيش التقى المرتضى وعرض الأوضاع العامة مع أبو الحسن والحاج

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى. إلى ذلك، استقبل النائب هادي أبو الحسن والنائب رازي الحاج، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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