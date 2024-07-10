"حزب الله": قصفنا مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7- ‌‏2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

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