خارجية فرنسا دعت إلى تحقيق في القصف الإسرائيلي لمدارس تؤوي نازحين في غزة

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّه "من غير المقبول أن تُستهدف مدارس، خصوصًا تلك التي تؤوي مدنيين نازحين بسبب القتال"، في قطاع غزة.

وأوضحت أنّ الضربة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس على مدرسة العودة في خان يونس "هي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ السبت الماضي"، داعية إلى أن "يتم التحقيق في كل هذه الضربات".

وأمس، استهدف قصف الطيران الإسرائيلي بوابة مدرسة العودة التي تؤوي نازحين في خان يونس، كما استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

ووأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان، القصف "أسفر عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل".