الخارجية الأرمينية اعلنت عن محادثات سلام مع اذربيجان في واشنطن

اعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، عن "اجتماع وزيري الخارجية الأرميني والاذربيجاني في واشنطن لإجراء مباحثات سلام جديدة برعاية نظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن".

واشارت المتحدثة باسم الخارجية آني باداليان، الى ان "اجتماع ثلاثي سيُعقد مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 10 تموز"، موضحة أن "الاجتماع سيعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبعد نزاع امتد على ثلاثة عقود للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، احرزت المناقشات الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام شامل بين هذين البلدين المتجاورين في القوقاز، تقدماً منذ سيطرة أذربيجان على هذا الجيب في أعقاب هجوم خاطف شنته في أيلول 2023 أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف أرمني منه.

وفي نيسان، أعلن البلدان البدء بترسيم الحدود المشتركة بينهما، في خطوة أدت إلى تسليم أذربيجان أربع بلدات حدودية في منطقة تافوش ما أثار على مدى أسابيع احتجاجات مناهضة للحكومة الأرمينية في هذه المنطقة وفي العاصمة يريفان.