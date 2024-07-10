الأردن توقف 18 شركة حج عن ممارسة أعمالها



قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن الدكتور محمد الخلايلة، إيقاف اعتماد 18 شركة حج وعمرة عن ممارسة أعمالها كافة، حتى انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي فيزا الزيارة إلى السعودية . وكانت الوزارة أوقفت العام الماضي 3 شركات عن العمل لمدة سنتين. وأكد الخلايلة، أن وزارة الأوقاف سوف تلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.

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