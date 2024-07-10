أمريكا: دفعة طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن دفعة من طائرات إف-16 المقاتلة في طريقها الآن إلى أوكرانيا، قادمة من الدنمارك



وأوضح بلينكن في تصريحاته أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا.



وأشار بلينكن إلى أن هذه الطائرات ستعزز قدرات القوات الجوية الأوكرانية وتساعدها في الدفاع عن سيادتها وأمنها ضد الهجمات الروسية المتزايدة ، كما أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة من ظروف الحرب التى يعيشها الشعب الاوكراني .



وأضاف الوزير الأمريكي أن هذه الدفعة من الطائرات تأتي ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الحليفة لدعم أوكرانيا فى حربها وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات والحفاظ على ارضها .



رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يوكد للمبعوث الامريكى بالحفاظ على الخطوط الحمراء



أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي بريت ماكغورك التزامه باتفاق التهدئة المحتمل في المنطقة، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل. وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع نتنياهو بماكغورك لمناقشة التطورات الأخيرة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتهدئة.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيانها أن نتنياهو شدد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق للتهدئة ضمانات واضحة لوقف الهجمات ضد إسرائيل، وتأمين الحدود ومنع التهريب وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما أكد على أهمية التعاون الدولي لدعم هذه الجهود وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين نتنياهو وماكغورك يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة الأوضاع وضمان حماية المواطنين الإسرائيليين من التهديدات الأمنية.



حماس: ما تعرض له أسرانا في سجون الاحتلال يفوق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في غوانتانامو وأبو غريب



أصدرت حركة حماس بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفوق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في غوانتانامو وسجن أبو غريب. وأشارت الحركة إلى أن الشهادات المروعة للمعتقلين المفرج عنهم تكشف عن حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية.



وقالت حماس في بيانها إن هذه الشهادات تؤكد تعرض الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ودعت الحركة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما شددت حماس على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال من أجل تحسين ظروف الأسرى وتأمين حقوقهم الأساسية، مجددةً التزامها بمواصلة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



الإعلامي الحكومي: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التجويع في قطاع غزة



دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوضع حد لسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضح المكتب أن غزة تعاني من انعدام دخول المساعدات الإنسانية منذ 65 يوماً، مما يفاقم من أوضاع المجاعة والفقر بين السكان.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والمرضى، ويزيد من معاناتهم اليومية. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.

كما أكد المكتب أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مرحلة حرجة، تتطلب تحركاً سريعاً وفعّالاً لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع الذين يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية.