القسام: قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب أن العملية تمت بدقة عالية، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف القوات الإسرائيلية في القطاع.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات المستمرة على المدنيين في غزة، وتعهدت الكتائب بمواصلة المقاومة حتى تحقيق أهدافها.

الأونروا: إسرائيل قصفت ثلثي مدارس الوكالة بينها 4 خلال الأيام الماضية



قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قصفت ثلثي مدارس الوكالة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف لازاريني - في منشور على منصة (إكس) - أنه في غزة قصفت 4 مدارس خلال الأيام الأربعة الماضية، ومنذ بدء الحرب تم قصف ثلث المدارس، وبعضها جرى تفجيره بشكل كامل والعديد منها لحقت به أضرار بالغة.

وأكد لازاريني أن المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالبًا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس.



وأشار إلى أنه وبعد مرور 9 أشهر من الحرب، لا تزال عمليات القتل والدمار مستمرة بلا هوادة.



وشدد لازاريني على أن "غزة ليست مكانا آمنًا للأطفال"، وطالب بـوقف إطلاق النار فورا قبل أن يفقد العالم ما تبقى من إنسانيته.



وكان 25 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 53 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مساء الثلاثاء مدرسة تؤوي نازحين ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع.