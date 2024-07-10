شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة: وزراء المجموعة الاقتصادية لديهم رؤية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، إن الاجتماع الأول للجنة كان إيجابيا، حيث أبدت المجموعة الاقتصادية تصورات إيجابية وأفكار تتعلق بمواجهة التحديات التي شهدتها الدولة.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أن الاجتماع شهد مناقشات وروح إيجابية، مشيراً إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية لديهم رؤية مشتركة كفريق عمل جماعي متناغم، مستطردا: "هذا أمر مبشر وإيجابي خاصة في ظل وجود رؤية مشتركة يعمل من خلالها فريق عمل جماعي".

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة مع وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية".