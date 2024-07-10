شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى أصبح جسرا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، وأصبح جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن للقضاء على المشكلات التي تؤرق المواطنين، موضحا أن عودة الحوار الوطني يأتي في التوقيت المناسب لدعم الحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الحوار الوطني نجح في التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن الحوار الوطني حرص على وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني تطرق للعديد من الملفات الشائكة وكان أهمها الملف الاقتصادي الذي يعد أهم أولويات الحكومة الجديد، موضحا أن أن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن الدولة المصرية تسعى من خلال الحوار الوطني لبحث سبل التخفيف عن المواطن المصري وعمل كل ما يصب في مصلحته لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة، لافتا أن الحوار الوطني ظهر في توقيت مهم للغاية، وجاءت فكرته والتوجيه به من جانب الرئيس السيسي حيث أثبت نجاحه الشديد.