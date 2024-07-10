شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: برنامج الحكومة جعل الموطن أولوية وقدم رؤية واضحة للملفات الشائكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديدة الذى وضع المواطن أولا، من خلال تقديم خطة واضحة ومحددة حول كافة القضايا التي تشغل المصريون وتؤرق حياتهم اليومية، مثل أزمة الكهرباء وارتفاع الأسعار وغيرها من الملفات الهامة، التي تعهدت الحكومة أن تجد حلول لها خلال مدة زمنية قصيرة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة تميز بالواقعية والرؤية المستقبلية، وركز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، وراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير الي جني الثمار،مؤكدًا أن تنفيذ البرنامج سيحقق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمع.



وأوضح عباس، أن البرنامج استند على سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.