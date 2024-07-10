شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يتحدى الظروف الاقتصادية العالمية ويدعم ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورًا بارزًا في حياة الملايين، فقد نجح في توحيد الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات وبصورة خاصة قطاع الغذاء، ودعم الأسر المصرية على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة التي تهتم بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعزيز ودعم حقوق المواطن، كما ساهم هذا الكيان العظيم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حتى بات شريكًا للدولة في توفير مظلة اجتماعية للأسرة المصرية وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وساهم التحالف الوطني في ترجمة الهدف الأساسي من وجود منظمات المجتمع المدني والتي يتم تأسيها من أجل تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، بجانب دورها في تطوير المجتمع، وهو ما نجح التحالف الوطني في ترجمته على أرض الواقع.

وقد تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. جدير بالذكر أن ضم كل هذه المؤسسات تحت قبة واحدة تنظم عملها يعد خطوة إيجابية ودفعة رئيسة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.