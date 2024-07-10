شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة ببرنامجها أمام البرلمان لزيادة مخزون المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة المصرية خلال برنامجها الذى قدمته أمام مجلس النواب، زيادة مخزون المحاصيل الاستراتيجية، ويأتي لك من خلال عده محاور من بينها توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعى.

وصرف حوافز إضافية للمزارعين، لتحفيزهم على زراعة القمح بما يكفل زيادة معدلات التوريد في المساحات المزروعة، والتوسع في عدد من المحاصيل الزراعية التعاقدية .