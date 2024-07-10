شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطني انتهج استراتيجية بعيدة عن العشوائية لدعم الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني منذ تدشينه قبل عامين نجح في أن يكون الداعم لكل أسرة مصرية، فقد انتهج استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أنه أخد في الاعتبار أيضا المناطق النائية والقرى المهمشة التي غابت عن الاهتمام عقود طويلة في تحديات معيشية صعبة للغاية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحالف الوطني بات حجر الزاوية للعمل التطوعي والخيري في مصر، حيث نجح في استعادة طاقات الشباب لخدمة المجتمع، مؤكدة أنه سعى إلى القضاء على ازدواجية المنفعة، كما أصبح بمثابة قطار للخير قاصدا كل شبر في الجمهورية دون توقف.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الكثير من الخدمات للمصريين في عدة مجالات ومنها الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، بجانب إطلاق المبادرات الصحية والخدمية، ولم يقتصر دوره عند هذا الحد بل تجاوزت خدماته، إلى حد الجانب الترفيهي، وإدخال الفرحة على المواطنين.