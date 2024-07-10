شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: المواطن سيشعر بجدوى تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة أمام نواب البرلمان، جاء معبرا عن كل المشاكل والملفات والقضايا التي تهم المواطن، لافتا إلى أن تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، سيشعر به المواطن على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "عبد المولى"، أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير لبدايه الجمهورية الجديدة.

وأَضاف، أن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص، لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة قوية لحل أزمة الطاقة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية بعيدة المدي لعدم تكرار الأزمة الطاقة مرة أخرى في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.