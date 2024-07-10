شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: اجتماع اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة شهد مصارحة شديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، إن اجتماع اللجنة مع الحكومة شهد مصارحة شديدة، حيث أبلغ النواب رسائل دوائرهم للحكومة، وما نريد أن نراه على أرض الواقع، مضيفاً أن المفتاح الرئيسي لمواجهة التحديات هو الاستثمار، موضحا أن وزير الاستثمار لديه خبره واسعة تشمل السوق المحلي والإقليمي وهذا مطمئن، مؤكدا على أهمية تعظيم القدرات والإمكانيات المصرية.

وأضاف: "وزير الاستثمار شخص المشكلة ونستهدف تحقيق الاستقرار في السياسات المالية والاقتصادية حتى نشهد انطلاقة جديدة في مجال الاستثمارات والمجالات الزراعية والخدمية، حيث ينقصنا إدارة الموارد بشكل فعال".

وتابع وكيل المجلس، أن الحكومة استمعت لمقترحات لنواب وتم الرد عليها، ونحتاج برامج تنفيذية وخارطة طريق للمستقبل، مضيفا: "الدولة جادة في تهيئة مناخ استثماري والمبادرات الحكومية تؤكد ذلك، ونأمل أن تتحدث الحكومة عن الاستثمار بأسلوب جديد يتناسب مع بلد مستقرة وآمنة ولديها مزايا كبيرة في السوق وإمكانياتها ضخمة".

وذكر: "كلما نمت القدرات وتدفق الاستثمار يقل الضغط على الحكومة وكلما زاد دور القطاع الخاص كلما قل الاقتراض من الخارج"، مؤكدا على أهمية مواجهة الخلل في الميزان التجاري، كما أكد على أهمية الشراكة القطاع الخاص.

وقال وكيل مجلس النواب، إن السير في هذا الطريق يخفف العبء على الدولة ويخفف أعباء الديون، ونأمل أن تتسم الفترة الحالية بالمرونة والخيال الواسع والأحلام الكبيرة.

وأكد وكيل أبو العينين على أهمية مخاطبة السوق العالمي للاستثمار وأن نسوق نفسنا اكثر كدولة جاذبة للاستثمار حتى تأخذ مصر مكانتها.