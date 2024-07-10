شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": مناقشات برنامج الحكومة صريحة وتطرح كل ما يتصل بهموم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الأول للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة شهد مناقشات موسعة ومستفيضة ومصارحة بين النواب ووزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على مدار 5 ساعات متواصلة، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية (الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

وأضاف "الفقي" لـ"الخليج 365"، أن النواب تحدثوا مع الوزراء كل حسب مجاله، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص دور متزايد في النشاط الاقتصادي والمزيد من الاستثمارات في القترة القادمة لزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وما هى التسهيلات التي سيحصل عليها القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي يحتاج إلى دعم كبير، وكان على رأس المناقشات قضية محاربة التضخم وسياسات الحكومة لخفض معدل التضخم بأسرع ما يمكن حتى نخفف الأعباء عن المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

وتابع: "كل المناقشات التي دارت تتصل بهموم المواطن المصري، وكذلك التيسير على المستثمرين حتى تتدفق الاستثمارات، وكذلك الموازنة العامة للدولة ووزارة المالية تخفف الأعباء الضريبية من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات والأجور، وتكافل كرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية يعاد النظر إليها خلال الحوار الوطني، ومسالة التحول للدعم النقدي حتى يصل الدعم لمستحقيه، وهناك العديد من الموضوعات والحكومة وعدت بأخذ تعليقات وملاحظات نواب الشعب في الاعتبار وأنها ستلتزم بتنفيذ برنامجها للنهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الحالي الذي تمر به مصر".