هاشم: اقصر الطرق لانتخاب رئيس هي مبادرة بري وغير ذلك مضيعة للوقت

اعتبر عضو كتلة التنميةوالتحرير النائب قاسم هاشم، ان "البعض من كبار المعارضين المعترضين على حوار وفق المنطق والاصول ما زال على سلبيته، وما طرح من افكار تأخذنا للحوار لا للحوار لانها عناوين خارج الاصول وبعضها بدع تتجاوز القانون والدستور، وفعلا اذا لم تستح فقل ما تشاء من يريد إنتخابات رئاسية اقصر الطرق اليها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وغير ذلك مضيعة للوقت وهدر لامكانيات البلد".

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