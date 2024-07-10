المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك بحث مع عودة في الوضع العام في لبنان

زار وفد من المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك برئاسة ميشال الخوري متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده في مقره في بيروت. وأِشار بيان للرابطة، الى انها "الزيارة الأولى للرابطة بعد إنتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الجدد، حيث تم بحث الوضع العام في لبنان والمنطقة. كان اللقاء مع سيادته ممتعاً بارك فيه المجلس التنفيذي الجديد وتكلّم بإسهاب عن الوطنية وعن العيش المشترك في لبنان".

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