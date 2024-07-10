"النشرة": اشتعال النيران مجددا في احراج مزرعة الخريبة خراج راشيا الفخار

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "اشتعال النيران مجددا في احراج مزرعة الخريبة خراج راشيا الفخار في منطقة العرقوب"، لافتا الى أن "الاهالي يناشدون الدفاع المدني لاخمادها".

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