دبلوماسيون: توافق داخل الناتو على أن أوكرانيا تسلك "طريقا لا عودة عنه" نحو العضوية

توافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة في واشنطن الأربعاء على الإقرار بأن أوكرانيا تسلك "طريقا لا عودة عنه" نحو انضمامها الى الحلف، وفق ما أكد دبلوماسيون لوكالة الانباء الفرنسية.

وذكرت الدول الـ 32 في بيان مشترك وضعت عليه اللمسات الأخيرة لكنه لا يزال يتطلب موافقة قادة الاطلسي، "نواصل دعم أوكرانيا في مسارها الذي لا عودة عنه نحو اندماج "يورو-متوسطي" كامل، يشمل انضماما الى حلف شمال الأطلسي"، وفق المصادر نفسها.