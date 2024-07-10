اعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وهولندا والدنمارك، أننا "نعمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا"، مشيرا الى ان "الآن تجري عملية نقل طائرات إف-16 وستشغلها أوكرانيا هذا الصيف".
وشكر البيان، "بلجيكا والنرويج على التزامهما بتوفير مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الأميركين انتوني بلينكن، أن "دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك"، لافتا الى ان "طائرات إف-16 ستطير في سماء أوكرانيا هذا الصيف".
واوضح أن "الأنظمة الدفاعية التي سيتم تقديمها لأوكرانيا هي جزء من حزمة شاملة لتلبية احتياجات كييف الدفاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مشترك أميركي هولندي دنماركي: نعمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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