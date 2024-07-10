بيان مشترك أميركي هولندي دنماركي: نعمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا

اعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وهولندا والدنمارك، أننا "نعمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا"، مشيرا الى ان "الآن تجري عملية نقل طائرات إف-16 وستشغلها أوكرانيا هذا الصيف".

وشكر البيان، "بلجيكا والنرويج على التزامهما بتوفير مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الأميركين انتوني بلينكن، أن "دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك"، لافتا الى ان "طائرات إف-16 ستطير في سماء أوكرانيا هذا الصيف".

واوضح أن "الأنظمة الدفاعية التي سيتم تقديمها لأوكرانيا هي جزء من حزمة شاملة لتلبية احتياجات كييف الدفاعية".