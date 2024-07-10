"أوبك+" خفضت الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل يوميا في حزيران مقارنة بأيار الماضي

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن "دول "أوبك+" خفضت الإنتاج في حزيران الماضي بمقدار 125 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أيار الماضي".
وأفادت "أوبك" في تقريرها الشهري بأنه، "بلغ إنتاج أوبك+ في ايار 40.926 مليون برميل يوميا، وفي حزيران 40.801 مليون برميل يوميا. وعليه، بلغ التخفيض في الإنتاج 125 ألف برميل يومياً".
وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في ليبيا وفنزويلا وإيران، بينما انخفض الإنتاج في السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن دول "أوبك" خفضت إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في حزيران الماضي، ليبلغ 26.5 مليون برميل يوميًا.
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