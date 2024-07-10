القضاء الإماراتي حكم على 43 شخصاً بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال "إرهابية"

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أن "محكمة إماراتية قضت بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية"، في محاكمة جماعية ينتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية. واشارت الوكالة، الى أن "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت على ثلاثة وأربعين متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة". وتعتبر السلطات أن "لجنة العدالة والكرامة" مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.

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