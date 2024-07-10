قادة الناتو يناقشون دعم أوكرانيا في قمة بواشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - يلتقي قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، اليوم الأربعاء، لمناقشة دعم التحالف لأوكرانيا. وتأتي المحادثات عقب مراسم جرت أمس الثلاثاء، للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف. ومن المتوقع، أن يناقش القادة خطة أمين عام الحلف المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج لتقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) في 2025.

وافتتح الرئيس الأميركي جو بايدن قمة الناتو أمس الثلاثاء، بإعلان أن حلفاء الناتو سوف يقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة.