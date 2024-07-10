واحتفالاً بهذه المناسبة، أقامت شركة مطارات الرياض، احتفالاً في مطار الملك خالد، وذلك بحضور أيمن سوسان السفير السوري لدى المملكة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السعوديين في قطاع النقل الجوي.
وقال سوسان إن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء؛ لأنه يسهّل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.
وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول رحلة طيران سورية إلى السعودية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.