وصول أول رحلة طيران سورية إلى السعودية بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات

شهد مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية، بعد توقف لأكثر من 10 سنوات، وتأتي الرحلة إيذاناً بعودة الطيران المنتظم بين العاصمة السورية دمشق والسعودية الرياض.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أقامت شركة مطارات الرياض، احتفالاً في مطار الملك خالد، وذلك بحضور أيمن سوسان السفير السوري لدى المملكة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السعوديين في قطاع النقل الجوي.

وقال سوسان إن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء؛ لأنه يسهّل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين.