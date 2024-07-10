حزب الله: قصفنا مرابض مدفعية العدو في الجولان المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان رسمي أنه استهدف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بمنطقة الجولان المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأكد البيان أن هذا القصف جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية والفلسطينية بطريقة عدوانية غاشمه وعدم احترام للقوانين الدولية.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً استمرار المقاومة في الدفاع عن سيادة لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي حتى وقف اطلاق النار على غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان على منطقة الجولان



أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة الجولان، حيث سقطت جميعها في مناطق غير مأهولة.



وأوضح الجيش في بيان له أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يتابع الوضع عن كثب ويجري تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، مؤكداً أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد يمس أمن وسلامة المواطنين.



القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافا بعبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105 في حي تل الهوى



أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة باستخدام عبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105. وأكدت الكتائب في بيانها أن الهجوم جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.



وأشارت كتائب القسام إلى أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في الدبابات المستهدفة، مؤكدة عزمها على مواصلة المقاومة والتصدي لأي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد القطاع.



وزير الخارجية الأمريكي: دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن دفعة من طائرات إف-16 المقاتلة في طريقها الآن إلى أوكرانيا، قادمة من الدنمارك



وأوضح بلينكن في تصريحاته أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا.



وأشار بلينكن إلى أن هذه الطائرات ستعزز قدرات القوات الجوية الأوكرانية وتساعدها في الدفاع عن سيادتها وأمنها ضد الهجمات الروسية المتزايدة ، كما أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة من ظروف الحرب التى يعيشها الشعب الاوكراني .



وأضاف الوزير الأمريكي أن هذه الدفعة من الطائرات تأتي ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الحليفة لدعم أوكرانيا فى حربها وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات والحفاظ على ارضها .



رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يوكد للمبعوث الامريكى بالحفاظ على الخطوط الحمراء



أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي بريت ماكغورك التزامه باتفاق التهدئة المحتمل في المنطقة، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل. وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع نتنياهو بماكغورك لمناقشة التطورات الأخيرة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتهدئة.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيانها أن نتنياهو شدد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق للتهدئة ضمانات واضحة لوقف الهجمات ضد إسرائيل، وتأمين الحدود ومنع التهريب وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما أكد على أهمية التعاون الدولي لدعم هذه الجهود وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين نتنياهو وماكغورك يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة الأوضاع وضمان حماية المواطنين الإسرائيليين من التهديدات الأمنية.



حماس: ما تعرض له أسرانا في سجون الاحتلال يفوق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في غوانتانامو وأبو غريب



أصدرت حركة حماس بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفوق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في غوانتانامو وسجن أبو غريب. وأشارت الحركة إلى أن الشهادات المروعة للمعتقلين المفرج عنهم تكشف عن حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية.



وقالت حماس في بيانها إن هذه الشهادات تؤكد تعرض الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ودعت الحركة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.



كما شددت حماس على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال من أجل تحسين ظروف الأسرى وتأمين حقوقهم الأساسية، مجددةً التزامها بمواصلة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال