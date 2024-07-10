إنشاء المدارس والشراكة مع القطاع الخاص.. برنامج الحكومة لرفع كفاءة النظام التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عرضت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ3 سنوات القادمة، الاثنين الماضي.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل برنامج الحكومة لرفع كفاءة النظام التعليمي.

- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 - 2029، والعمل على تحقيق مستدفاتها بما يشمل :"الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعلم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، وإيلاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة والموهوبين والنابغين.

- إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس الحكومية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، ووضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية بما يسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

- تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، والعمل على تطوير القدرات الرقمية للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي بما يتوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة.

- متابعة جهود التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع في إقامة مدارس "المتفوقين والنيل واليابانية"؛ مما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين.

- العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

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