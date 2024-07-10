القبض على عاطل شنق كلب في شجرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل شنق كلب من رقبته بحبل في شجرة، بقرية كفور بلشاي دائرة مركز كفر الزيات، مما أصاب الأهالي بحالة ذعر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر الزيات ببلاغ الأهالي بالعثور على كلب معلق من رقبته بحبل فى شجرة، بقرية كفور بلشاي.

انتقلت قوة مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى مكان البلاغ، وعثوت على كلب ضال مشنوق في شجرة بقرية كفور بلشاي بدائرة المركز.

وتبين قيام عاطل يدعى "عبدالفتاح. ص" 48 عامًا، مقيم بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، له معلومات جنائية، بشنق الكلب في الشجرة بسبب تضرره منه، وألقي القبض عليه وإخطار النيابة العامة.