شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: خفض معدل التضخم يؤدى لخفض سعر الفائدة وتشجيع الاستثمار (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن برنامج الحكومة الجديدة متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا إلى أن المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها مشكلة التضخم.

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، سؤالا لوزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لخفض معدل التضخم الأمر الذي يؤدي إلى خفض سعر الفائدة لخفض تكلفه الأموال المستثمرة لتشجيع الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد سليمان أن التمثيل التجاري يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.