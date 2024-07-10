شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر عن خطة تخفيف الأحمال تدريجيا: الحكومة جادة فى التعامل مع أزمة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة أثبتت أنها على قدر من الجدية والالتزام وذلك بعد إعلان خطة وقف تخفيف الأحمال تدريجيا، وذلك وفقا لبرنامجها الذي أعلنته أمام مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، وأكدت فى البرنامج وقف تخفيف الأحمال، وبالفعل قبل المدة التى أعلنتها تم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن أزمة الطاقة وعلى وجه الخصوص خطة تخفيف الأحمال من أبرز المشاكل التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى خلال الفترة الاخيرة، وكانت من الأولويات وعلى أجندة الحكومة طوال الوقت، وحاضرة بقوة في كافة الاجتماعات، ومن ثم الحكومة الجديدة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية أخذت عدد من الخطوات الجادة والفاعلة فى هذا الملف على وجه التحديد، وشرعت فى ضرورة وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيا، وبدأت خلال الساعات القليلة الماضية تنفيذ الخطة.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور ايضا، بداية من الملف الاقتصادى، من خلال توطين الصناعة والنهوض بالزراعة وجلب المزيد من الاستثمارات لتكون خير داعم الاقتصاد الوطنى، والنهوض بالسياحة لما يمثله من قطاع حيوي وكبير لتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى الرعاية والحماية الاجتماعية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بصورة كبيرة، وهذا يؤكد أن الحكومة تعلم جيدا مطالب الشارع المصرى وستكون الفترة المقبلة أكثر صرامة فى اتخاذ خطوات حقيقية لضمان تحقيق مصلحة المواطن.