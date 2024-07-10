شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مناقشات برنامج الحكومة بدون خطوط حمراء والملف الاقتصادى الأهم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد مقلد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة عقدت اليوم أولى جلسات مناقشة برنامج الحكومة وتقوم بدراسة وافية للبرنامج، متابعا: اليوم كانت البداية من الملف الأهم والأخطر للدولة الوطنية المصرية وهو الملف الاقتصادي، بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار.

وتابع مقلد: "المناقشات استوفت العديد من الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة، وكانت مناقشات بدون خطوط حمراء وتعرضت للعديد من الأمور التي يرى النواب أنه يجب تداركها فى البرنامج الجديد عن الحكومة السابقة".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة خلال الفترة القادمة ستعمل بدون انقطاع حتى الانتهاء من مناقشة البرنامج وإعداد التقرير عنه للعرض على الجلسة العامة، وسندرس كل كبيرة وصغيرة وآليات المتابعة الدورية بين مجلس النواب والحكومة وآليات الرقابة من مجلس النواب على أعمال الحكومة بشكل مفصل ودقيق.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة مع وزراء المجموعة الاقتصادية تطرق إلى مناقشة العديد من الأمور ابتداء من الدين العام وتعهد رئيس الحكومة بخفض إجمالي الدين العام بشكل كبير خلال الفترة القادمة، والأولويات المتعلقة بالاستثمار وضرورة إزالة العوائق التي تواجه الاستثمار، وتلك الأمور بشكل أو بآخر تتعلق بحياة المواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية.