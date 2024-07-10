شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين بمصر تتفقد مركز التدريب بنقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنـة الشؤون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالنقابة، حيث تفقدت مركز التدريب والاستديوهات المختلفة وأشادت بجهود النقابة في تطوير العمل الإعلامى في مصر.

وذلك بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد حسين الزناتي رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، أن السفيرة فوزية عبد الله سفيرة لمملكة البحرين بالقاهرة، تمثل نموذج ملهم وعظيم جدا للمرأة العربية بشكل كبير جدا، وهي صاحبة مسيرة طويلة بالعمل السياسي والاجتماعي والإعلامي.



وأوضح “الزناتي” أن السفيرة لها تجربة وصلت لـ25 سنة تولت خلالها عدة مناصب في العمل الإعلامي، حيث تولت رئاسة التليفزيون البحريني ورئيسة البرامج ومستشارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في البحرين، واشتهرت بعملها الدؤوب في المجال الاعلامي والأنشطة الاجتماعية.



ومن جانبها، كشفت سفيرة البحرين فوزية بنت عبدالله أنها منذ عام 2006 وهي تسعي لدخول البرلمان البحريني لثلاثة مرات منذ عام 2006 ولم توفق في أول جولتين، واستطاعت الفوز في المرة الثالثة من الجولة الأولي في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلي أن طموحها ساعدها في أن تكون أول امرأة تترشح لرئاسة المجلس وذلك بدعم زملائها.

وأوضحت أنها كانت عضوة في فريق العمل المعني بدراسة وضع المرأة العربية التابع لمنظمة المرأة العربية في مصر.

وكشفت عن عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات المختلفة وعلي رأسهم المجال السياسي والاقتصادي، فضلا عن اعتزازها بأن تكون سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بينهما.

وعلي هامش الندوة، كرمت نقابة الصحفيين السفيرة فوزية لدورها البارز في عمل مجال المرأة وتوليها منصب أول سفيرة في مصر.



جانب من جوله سفيرة البحرين



خلال الجوله بنقابه الصحفيين



خلال اللقاء



سفيرة البحرين بنقابه الصحفيين