اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي خرج عن صمته للمرة الأولى الأربعاء منذ الانتخابات التشريعية التي تصدّر نتائجها اليسار بدون أن يحصل على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، أن "أحدًا لم يفز".
وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرتها صحف محلية، دعا ماكرون "جميع القوى السياسية في مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون في رسالة للفرنسيين: لم يفز أحد في الانتخابات التشريعية وعلى القوى السياسية "الجمهورية" بناء غالبية صلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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