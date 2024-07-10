الجيش الإسرائيليّ يعلن عن إصابة جنديين بجراح خطيرة بمعارك بوسط قطاع غزة واستكمال عمليّته في الشجاعيّة

اعلن الجيش الإسرائيليّ إصابة جنديين بجراح خطيرة بمعارك بوسط قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيليّ استكمال عمليّته في الشجاعيّة، وذكر في بيان صدر عنه أن قوّاته "أنهت عملية حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخرجت من الحيّ خلال الساعات الماضية".
وذكر إن قواته "عثرت على ستة أنفاق قرب السياج الحدوديّ، دمرتها وأصابت العشرات من المقاومين، وقضت على أكثر من 150 مسلحا، ودمرت البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية".
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